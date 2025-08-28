Cuotas escolares deben establecerse en común acuerdo con los padres y escuela: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la denuncia ciudadana de que en la primaria “Melchor Ocampo”, ubicada en la localidad de Cuitzillo Grande, por un supuesto aumento de la cuota voluntaria sin previo aviso, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) reitera que dichas aportaciones deben establecerse en común acuerdo entre la mesa directiva de padres de familia y la comunidad escolar.

Al consultar a la dependencia estatal sobre el tema, sostuvieron que el pago de cuotas escolares es de carácter voluntario, además de que el llamado a los directores de las escuelas es a que exista transparencia en el manejo y aplicación de los recursos, motivo por el cual se debe informar a madres y padres sobre el destino de los mismos.