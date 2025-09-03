"Cumplimos con la ley": gobierno de Apatzingán ratifica cancelación de show de Los Hermanos Jiménez por apología

En el documento difundido este miércoles 3 de septiembre, el ayuntamiento informa a la ciudadanía que la presentación artística queda definitivamente suspendida, al tiempo que reitera su compromiso con la legalidad y la sana convivencia durante las festividades patrias.

“Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a la legalidad, la promoción de valores cívicos y la sana convivencia durante las celebraciones patrias”, se lee en el texto oficial firmado por el H. Ayuntamiento de Apatzingán.