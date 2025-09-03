Michoacán

"Cumplimos con la ley": gobierno de Apatzingán ratifica cancelación de show de Los Hermanos Jiménez por apología

"Cumplimos con la ley": gobierno de Apatzingán ratifica cancelación de show de Los Hermanos Jiménez por apología
FB/loshermanosjimenezysuarpa
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unas horas después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciara la cancelación de la presentación de Los Hermanos Jiménez prevista para el 15 de septiembre en Apatzingán, el gobierno municipal emitió un comunicado oficial en el que ratificó la medida y afirmó que ésta se realiza "en cumplimiento de la Ley de Apología del Delito recientemente promulgada por el Estado de Michoacán".

Te puede interesar:
En Apatzingán, cancelan artista para el 15 de septiembre, anuncia gobernador
"Cumplimos con la ley": gobierno de Apatzingán ratifica cancelación de show de Los Hermanos Jiménez por apología

En el documento difundido este miércoles 3 de septiembre, el ayuntamiento informa a la ciudadanía que la presentación artística queda definitivamente suspendida, al tiempo que reitera su compromiso con la legalidad y la sana convivencia durante las festividades patrias.

“Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a la legalidad, la promoción de valores cívicos y la sana convivencia durante las celebraciones patrias”, se lee en el texto oficial firmado por el H. Ayuntamiento de Apatzingán.

El gobierno municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía y aclaró que las actividades culturales y musicales seguirán realizándose, siempre que promuevan el respeto y las tradiciones de la región.

Finalmente, se invitó a la población a consultar los canales oficiales del Ayuntamiento para conocer el programa actualizado de eventos con motivo del aniversario de la Independencia de México.

rmr

cancelación
Apatzingán
show
apología del delito
Los Hermanos Jiménez

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com