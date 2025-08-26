Cumplimentan orden de aprehensión contra presunto responsable de retención de persona menor de edad, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel “N”, por su posible relación en el delito de retención de persona menor de edad, cometido en agravio de sus hijos.

De acuerdo con datos de prueba que forman parte de la investigación, el 12 de junio de 2024, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, determinó la custodia provisional de los menores a favor de su madre.

No obstante, desde el 19 de noviembre de 2024, Miguel Ángel “N” retuvo a los niños y, pese a que le fue notificado un acuerdo judicial que le requería entregarlos a su madre en un plazo de tres días, hizo caso omiso, prolongando de manera indebida la retención de los menores.

Por estos hechos, la Fiscalía reunió datos de prueba que permitieron al Juez de Control, emitir una orden de aprehensión en contra del investigado, la cual fue cumplimentada por personal de la FGE.

