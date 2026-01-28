Cumplimentan orden de aprehensión contra “El Bótox” por homicidio de líder limonero en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de César “N”, alias “El Bótox”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del líder limonero Bernardo Bravo, sucedido el 19 de octubre de 2025.

Derivado de los actos de investigación desarrollados por el personal de la FGE, se obtuvo de un Juez de Control el mandato judicial, el cual fue ejecutado en reclusión, toda vez que el imputado se encuentra actualmente interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

Las indagatorias permitieron establecer la posible participación de César “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero, hecho que forma parte de una serie de conductas delictivas que impactaron directamente a productores de la región, por lo que la FGE integró una carpeta de investigación con datos de prueba suficientes para solicitar la orden judicial correspondiente.