Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con tala ilegal en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en la tenencia de Jeráhuaro, municipio de Zinapécuaro, por su posible relación con delitos contra el ambiente por tala ilegal y cambio de uso de suelo.
Esta diligencia derivó de una denuncia ciudadana, en que se hizo referencia a la tala ilegal de árboles y la ocupación irregular de un predio denominado Pátzcuaro y/o Puerto del Chino, sin que se contara con los permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo correspondientes.
Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se constató la presencia de árboles derribados sin marca alguna que acreditara su legalidad, así como la construcción de diversas viviendas de madera establecidas de manera irregular en el lugar.
El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.
BCT