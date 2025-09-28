Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con tala ilegal en Zinapécuaro

Esta diligencia derivó de una denuncia ciudadana, en que se hizo referencia a la tala ilegal de árboles y la ocupación irregular de un predio denominado Pátzcuaro y/o Puerto del Chino, sin que se contara con los permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo correspondientes.

Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se constató la presencia de árboles derribados sin marca alguna que acreditara su legalidad, así como la construcción de diversas viviendas de madera establecidas de manera irregular en el lugar.