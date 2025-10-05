Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con tala ilegal e incendio forestal en Charo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en la localidad de San Felipe, municipio de Charo, relacionado con delitos contra el ambiente por tala ilegal e incendio forestal.
Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, que reportó un incendio ocurrido el pasado 22 de febrero en dicho predio. Al realizar una inspección se constató la existencia de árboles derribados y calcinados, sin que se contara con permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.
Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se corroboró la presencia de tocones de árboles derribados y calcinados, así como la existencia de una plantación de maíz en el terreno.
El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.
