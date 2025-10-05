Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con tala ilegal e incendio forestal en Charo

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, que reportó un incendio ocurrido el pasado 22 de febrero en dicho predio. Al realizar una inspección se constató la existencia de árboles derribados y calcinados, sin que se contara con permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.

Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se corroboró la presencia de tocones de árboles derribados y calcinados, así como la existencia de una plantación de maíz en el terreno.