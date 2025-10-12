Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con delito ambiental en Ziracuaretiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en el cerro del Cobrero, perteneciente a la localidad de Patuán, municipio de Ziracuaretiro, por su posible relación con delitos contra el ambiente, por cambio de uso de suelo y tala ilegal.

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, en la que se reportó la presencia de tocones y plantaciones de aguacate en una zona cerril, sin contar con los permisos correspondientes de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.