Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con delito ambiental en Ziracuaretiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en el cerro del Cobrero, perteneciente a la localidad de Patuán, municipio de Ziracuaretiro, por su posible relación con delitos contra el ambiente, por cambio de uso de suelo y tala ilegal.
Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, en la que se reportó la presencia de tocones y plantaciones de aguacate en una zona cerril, sin contar con los permisos correspondientes de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.
Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por el juez de control de la región Uruapan y cumplimentada por personal de la Fiscalía Ambiental, se corroboró la existencia de tocones de árboles derribados sin marca de legal autorización, así como áreas reforestadas dentro del mismo predio.
El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes y determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas.
BCT