Cumplimenta FGE cateo en predio relacionado con delito ambiental en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio ubicado en una zona cerril, perteneciente al municipio de Tacámbaro, relacionado con delitos contra el ambiente por cambio de uso de suelo y tala ilegal.

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, quienes reportaron la presencia de tocones y plantaciones de aguacate en el lugar, donde se constató el derribo de árboles sin contar con los permisos correspondientes de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.