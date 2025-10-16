Cumple Bedolla a Charapan y comunidades indígenas con la rehabilitación de dos carreteras

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 38 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán inauguró la rehabilitación de dos carreteras: Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho y Ramal San Antonio-San Isidro.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que las carreteras estaban en condiciones deplorables, por lo que fue urgente su rehabilitación.