Cultura pide más: buscan evitar recortes y sostener programas artísticos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum) ha presentado su propuesta de presupuesto 2026 con un ligero incremento del 10 por ciento, informó la titular, Tamara Sosa Alanís, al precisar que se ha hablado con las autoridades de Finanzas para que no exista un recorte.

Impulsar la cultura, además de fortalecer los espacios públicos culturales para que los colectivos y artistas tengan un lugar donde llevar su arte, forma parte del planteamiento del presupuesto.