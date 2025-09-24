Cultura pide más: buscan evitar recortes y sostener programas artísticos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum) ha presentado su propuesta de presupuesto 2026 con un ligero incremento del 10 por ciento, informó la titular, Tamara Sosa Alanís, al precisar que se ha hablado con las autoridades de Finanzas para que no exista un recorte.
Impulsar la cultura, además de fortalecer los espacios públicos culturales para que los colectivos y artistas tengan un lugar donde llevar su arte, forma parte del planteamiento del presupuesto.
Sin embargo, la secretaria dijo estar consciente de que podría no haber ningún incremento para el año entrante, por lo que pidió que se mantenga lo que se destinó este año y no haya una reducción en el mismo.
Es de mencionar que, desde hace tres años, las artes escénicas y la cultura en general han sido afectadas por la desaparición de programas a nivel federal, además de que hoy es necesario implementar acciones que permitan que, a través de las artes y la cultura, se construya la paz y mejore la calidad de vida de las personas.
rmr