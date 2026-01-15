Cultura, eje transformador en Michoacán: Claudia Curiel anuncia inversión directa a comunidades originarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó en Morelia la iniciativa desde la Federación que destinará una inversión directa de 100 millones de pesos a artistas, colectivos y, fundamentalmente, a las comunidades originarias, buscando que el arte y el patrimonio se conviertan en herramientas de transformación social y prevención de la violencia.
La secretaria Curiel de Icaza detalló que este plan es el resultado de un extenso diagnóstico realizado durante noviembre y diciembre, que incluyó 11 mesas temáticas y la participación activa de más de 500 agentes culturales en municipios estratégicos como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Paracho, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Este proceso de retroalimentación territorial fue crucial para perfilar acciones con la mayor pertinencia posible.
El enfoque principal de la política cultural federal en Michoacán se centra en el rescate y fortalecimiento de las expresiones inmateriales. La secretaria enfatizó en entrevista con MiMorelia.com la importancia de las manifestaciones que siguen vivas y que dialogan con el presente de las poblaciones, a diferencia del patrimonio meramente material que puede quedar estático.
Al abordar este enfoque, Curiel de Icaza destacó una creación institucional clave para el estado:
"Una de las prioridades de nuestra política cultural son el patrimonio vivo, porque creemos que es fundamental seguir fortaleciendo la lengua, las tradiciones, la gastronomía, la artesanía. El INAH trabaja con patrimonio en material, lo que de alguna manera podemos ver, pero ya está muerto. Y las culturas vivas son lo que trascienden a todo eso, lo que siguen hablando de ese momento y de esa cosmovisión".
Esta visión subraya el compromiso de la Secretaría con el patrimonio vivo y las cosmovisiones de los pueblos, reconociendo que son elementos dinámicos que definen la identidad y la resistencia comunitaria. Este interés patrimonial se integra como una política transversal dentro de la Secretaría de Cultura.
Respecto a la canalización de los recursos, la funcionaria federal especificó la magnitud del apoyo que llegará directamente a las bases.
La inclusión de la cultura como pilar del Plan Michoacán, que surge tras el lamentable homicidio de Carlos Manzo, responde a la visión integral impulsada por la Presidencia. Curiel de Icaza defendió esta articulación, explicando que la cultura no es un apéndice de la seguridad, sino una herramienta fundamental de transformación.
"No puedes prescindir de un plan de seguridad sin una visión amplia sobre lo que hace y detona el ámbito cultural o la educación o cualquier otro de los espectros", afirmó, ligando la generación de oportunidades culturales con la prevención de la violencia.
Finalmente, la secretaria manifestó su agrado por la vibrante escena cultural michoacana, indicando que el diagnóstico no busca imponer nuevos proyectos, sino fortalecer las estructuras y festivales ya existentes. Con un amplio dispositivo de apoyo para el espectro artístico, comunitario y patrimonial, Michoacán se perfila como un modelo de cómo la política cultural puede ser un motor de cohesión social y desarrollo integral en contextos de reconstrucción de la paz.
mrh