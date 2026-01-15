Cultura, eje transformador en Michoacán: Claudia Curiel anuncia inversión directa a comunidades originarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó en Morelia la iniciativa desde la Federación que destinará una inversión directa de 100 millones de pesos a artistas, colectivos y, fundamentalmente, a las comunidades originarias, buscando que el arte y el patrimonio se conviertan en herramientas de transformación social y prevención de la violencia.

La secretaria Curiel de Icaza detalló que este plan es el resultado de un extenso diagnóstico realizado durante noviembre y diciembre, que incluyó 11 mesas temáticas y la participación activa de más de 500 agentes culturales en municipios estratégicos como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Paracho, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Este proceso de retroalimentación territorial fue crucial para perfilar acciones con la mayor pertinencia posible.

El enfoque principal de la política cultural federal en Michoacán se centra en el rescate y fortalecimiento de las expresiones inmateriales. La secretaria enfatizó en entrevista con MiMorelia.com la importancia de las manifestaciones que siguen vivas y que dialogan con el presente de las poblaciones, a diferencia del patrimonio meramente material que puede quedar estático.