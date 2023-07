Culminan sus estudios la cuarta generación del Colegio de Bachilleres “Pedro Zapata Baqueiro”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La quinta generación de una escuela lograda con tanto y esfuerzo y lucha, culminó hoy sus estudio”, así lo indicó Zuleica Torres Rosas directora del Colegio de Bachilleres, “Pedro Zapata Baqueiro” de Morelia, al mencionar a los alumnos de la generación 2020-2023 quienes se graduaron bajo el nombre de “Mártires Antorchistas”.

A esta ceremonia acudió Pedro Zapata Baqueiro, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista y padrino de generación; Omar Carreón Abud, líder de los antorchistas en Michoacán y Deyanyra Córdova Díaz, corresponsable del frente estudiantil en el estado, ambos miembros también de la Dirección Nacional Antorchista, así como la comunidad estudiantil de dicho plantel.

En su intervención Carreón Abud indicó que Pedro Zapata Baqueiro es originario de las familias más pobres de México, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, quien dijo, ha sido un luchador incansable desde su juventud, pues logró, junto con el Ing. Aquiles Córdova Morán, líder nacional de los antorchistas, que Chapingo se volviera una universidad popular y democrática al servicio de las familias más pobres de México.

Agregó que Zapata Baqueiro es ahora director de la revista buzos, una de las revistas más importantes del país cuyo fin es educar y concientizar a la gente sobre su realidad; “jóvenes, ustedes egresan el día de hoy de una institución que lleva e nombre de un hombre bueno que ha dedicado su vida a luchar por un mejor país”, enfatizó.

Por su parte, el padrino de generación invitó a los egresados a no detener su preparación académica, pues dijo, para el cambio tan urgente que la sociedad requiere se necesita gente que se prepare y participe en la lucha por mejorar las condiciones sociales, agregando que en el México actual no todos tienen el privilegio de continuar con sus estudios; “la mayoría de la gente no tiene estudios superiores, terminan a duras penas la primaria o la secundaria y se van a contratar como asalariados, lo que dificultará que mejoren sus condiciones de vida”, enfatizó.

Ante ello, agregó que los jóvenes estudiantes tienen la ventaja de estar cerca del acceso del conocimiento científico; “jóvenes, ustedes están cerca de la verdad, sus intereses se parecen más a los intereses de los trabajadores, de aquellos que no tienen nada, de los más pobres, lo que hace que participen, simpaticen y apoyen la lucha de los más necesitados, los caracteriza su nobleza y eso debe impulsarlos a luchas del lado del antorchismo nacional”, finalizó.

RPO