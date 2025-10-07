Cuitzeo no se recupera tras medio año de lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de seis meses con lluvias constantes, la recuperación del lago de Cuitzeo —considerado el segundo cuerpo de agua más grande de México— aún está lejos de lograrse.

Los tres vasos que conforman el lago no superan, en promedio, un metro de profundidad, pese a las intensas precipitaciones registradas este año en la zona norte de Michoacán.

De acuerdo con el doctor Arturo Chacón Torres, catedrático del INIRENA y director de la asociación Panorama Ambiental, el proceso de recuperación del lago es lento debido a los años de sequía acumulada. El especialista ha señalado que podrían requerirse hasta 10 años de lluvias continuas para que el cuerpo de agua alcance una categoría de recuperación.

Actualmente, las condiciones son desiguales: la zona oriental presenta una profundidad aproximada de 1.70 metros, la central 1.00 metro y la occidental apenas 0.25 metros. Según el propio Chacón, “el flujo de la zona oriental y la zona central está interrumpido; de la zona oriental por el aterramiento que hay, y de la zona central por las dos carreteras: la calzada y la autopista”.

El último balance hidrométrico de la Conagua reporta que el vaso oriental de Cuitzeo alcanza un 41% de llenado, aunque los vasos central y poniente ya no se incluyen en las mediciones oficiales.

Mientras tanto, la Comisión de Pesca de Michoacán ha iniciado acciones para repoblar la fauna endémica del lago, con el propósito de contribuir tanto a la recuperación ambiental como a la reactivación económica de la región.

Las comunidades pesqueras, especialmente en Mariano Escobedo y otras localidades ribereñas, continúan enfrentando la pérdida de empleos desde hace más de cinco años debido al deterioro del ecosistema.

