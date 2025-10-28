Cuitzeo, 19 años como Pueblo Mágico y sin que lo vean como prioritario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 19 años como Pueblo Mágico, hoy Cuitzeo levanta la mano para que las autoridades lo vean para no solo invertir, sino también impulsar como sucede con otros municipios que tienen el mismo reconocimiento, pero que reciben mayor promoción.
En conferencia de prensa, al anunciar las actividades del 475 Aniversario de la Fundación de Cuitzeo y 19 Aniversario como Pueblo Mágico, la alcaldesa, Rosa Elia Milán Pintor, refirió que se busca impulsar el turismo mediante actividades culturales, artísticas y de gastronomía.
Por lo que comentó que se espera contar con la asistencia de los Pueblos Mágicos que hay en la entidad, a fin de concretar acciones para coordinarse y haya apoyo parejo.
Y es que evidenció que siempre hay mayor preferencia por el Pueblo Mágico de Pátzcuaro en cuanto a promoción y desarrollo, cuando todos tienen riquezas culturales y tradiciones que permite que haya turismo.
“Nos sentimos excluidos, porque no hay apoyo como lo hay para otro Pueblo Mágico”, dijo.
A lo anterior, dentro de las actividades que se llevarán a cabo por el aniversario del municipio y con el reconocimiento de Pueblo Mágico, indicó, se contará con actividades desde las mañanitas y la inauguración de la plaza de motociclistas, además de grupos norteños y guapangos para que la población se divierta de manera sana.
