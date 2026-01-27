¡Cuidado! Alertan por venta ilegal de parches para acné en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hero Mighty Patch™ Invisible+ (parches para acné), en su presentación de 39 parches en caja de cartón, el cual no cumple con la normatividad sanitaria vigente y representa un riesgo para la salud.

De acuerdo con la información oficial, se detectó la venta irregular de este producto a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, sin contar con garantías sobre sus condiciones de fabricación, transporte, almacenamiento y distribución, por lo que no se puede asegurar su calidad, seguridad y eficacia.