¡Cuidado! Alertan por venta ilegal de parches para acné en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hero Mighty Patch™ Invisible+ (parches para acné), en su presentación de 39 parches en caja de cartón, el cual no cumple con la normatividad sanitaria vigente y representa un riesgo para la salud.
De acuerdo con la información oficial, se detectó la venta irregular de este producto a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, sin contar con garantías sobre sus condiciones de fabricación, transporte, almacenamiento y distribución, por lo que no se puede asegurar su calidad, seguridad y eficacia.
El producto identificado corresponde al lote LT4002ABP1, con fecha de caducidad 2027-01, el cual presenta irregularidades en su etiquetado al encontrarse en un idioma distinto al español, lo que impide verificar su legal procedencia y cumplimiento de la regulación sanitaria.
Por ello, se recomienda a la población no adquirir ni utilizar el producto Hero Mighty Patch™ Invisible+ (39 parches), lote LT4002ABP1. Asimismo, evitar la compra de dispositivos médicos en canales no autorizados o de dudosa procedencia, y denunciar la comercialización del producto al correo: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx
