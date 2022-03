Cuestiona Semigrante los datos de desplazados del Padre Goyo

“Insisto, en que una de las debilidades que tiene la secretaría es que no se cuenta con una base de datos. Hay personas con las que podemos platicar en Tijuana, que tienen dos años y medio de desplazados”, argumentó.

Brenda Fraga dijo que el no contar con una cifra exacta de los desplazados es porque anteriores administraciones estatales no pusieron interés en crear un censo para no atender el tema.

“Son situaciones que el gobierno anterior dejó de atender, porque es muy cómodo no tener datos, es muy cómodo no evidenciar, es muy cómodo invisibilizar estas situaciones”, sostuvo.

La funcionaria estatal indicó que en esta administración estatal han visitado en dos ocasiones Tijuana y han entablado comunicación con 35 albergues de dicha ciudad, para comenzar a detectar a los michoacanos que se encuentran en dichos espacios, además de que trabajan en un modelo integral para el retorno voluntario y seguro al estado de aquellos paisanos que así lo decidan.

Agregó que el tema de los desplazados es una situación compleja, que se originó en la entidad por un abandono de 30 o 40 años en las comunidades y la pobreza extrema, “que no surgen de la noche a la mañana, pero hay que afrontar”.

EA