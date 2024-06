¡Cuentan siempre conmigo! Daniela De Los Santos reafirma compromiso con las causas de las y los morelianos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Diputada Local, Daniela De Los Santos Torres, reafirma su compromiso con las causas de las y los Morelia tras su visita a la colonia Colinas del Sur, agradeciendo el apoyo brindado durante el pasado proceso electoral. En un emotivo encuentro con vecinas y vecinos, la Diputada aseguró que su compromiso con la ciudadanía es firme, independientemente de ocupar o no un cargo público.

Durante su visita, Daniela De Los Santos se dirigió especialmente a un grupo de mujeres, destacando su solidaridad y empatía con ellas. "Sepan que no están solas" les dijo. "Al igual que ustedes, yo soy mamá y me preocupa mi ciudad, me preocupa la situación en la que vivimos, de inseguridad y de muchas veces no tener los recursos necesarios." La Diputada expresó su determinación de trabajar junto a ellas: "Vamos a tocar puertas juntas, y ahí voy a estar, ayudando en lo que esté en mis manos. ¡Cuentan siempre conmigo!"

La Diputada De Los Santos también reiteró su compromiso con la niñez, prometiendo seguir impulsando la agenda en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluso después de concluir su actual periodo legislativo. En este sentido, subrayó la importancia de la correcta implementación del Centro Estatal de Justicia para niñas, niños y adolescentes, el cual deberá estar en funcionamiento este mismo año.

Además, la Diputada destacó la continuidad de su programa "Conectando", el cual buscará que sea implementado como una política pública en las escuelas de Morelia, fortaleciendo así el vínculo para una mejor educación, y un vínculo entre padres, hijos y maestros.

Con estas acciones, Daniela De Los Santos Torres confirma que seguirá siendo una figura activa y comprometida dentro de la escena pública de Morelia, abanderando las causas de sus habitantes, especialmente de los más pequeños, con o sin cargo oficial.

SHA