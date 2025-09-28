Cuatro años, cuatro legados; Bedolla presenta informe de gobierno en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mandatario Alfredo Ramírez Bedolla presentó en Morelia su cuarto informe de gobierno, donde expuso, junto con los principales beneficiados, los cuatro grandes legados que dejará para Michoacán al término de su sexenio. Se trata de obra pública, visión social y ambiental, movilidad y la recuperación de la rectoría de la educación.

Arropado por cientos de michoacanos, el gobernador detalló cómo a lo largo de cuatro años se ha materializado la transformación en el estado, a través de caminos que se construyen; los servicios que llegan a las familias como la salud, educación, seguridad; o en la superación de la pobreza; así como de recuperar el verdadero sentido de la política, apegado al principio de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.