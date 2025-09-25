Cuarto informe: Este sexenio será recordado como el gobierno de mayor legado en infraestructura, afirma gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entrega de su cuarto informe de gobierno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, prometió que su sexenio será recordado por un legado sin precedentes en infraestructura pública, impulsado por el programa Michoacán Construye.
El gobernador relató que su primer año enfrentó crisis de inseguridad, quiebra financiera e ingobernabilidad, mientras que el segundo ordenó las finanzas y delineó una visión de desarrollo ético.
“Por eso, con honestidad podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción”, señaló, destacando que la recaudación efectiva permitió financiar obras sin endeudar al estado.
RPO