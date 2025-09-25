Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla destacó en su cuarto informe un programa histórico de obra pública sin deuda ni corrupción
Cuarto informe: Este sexenio será recordado como el gobierno de mayor legado en infraestructura, afirma gobernador
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entrega de su cuarto informe de gobierno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, prometió que su sexenio será recordado por un legado sin precedentes en infraestructura pública, impulsado por el programa Michoacán Construye.

“Este sexenio será recordado por su legado más grande: la infraestructura pública como modelo de desarrollo y justicia. Porque sostengo que en los últimos 50 años no se había implementado un programa de inversión social más significativo. Por eso, con Michoacán Construye derribamos la mentira de que somos un estado pobre y de que no había recursos para la obra pública; que, sin apoyo de la federación o sin deuda pública, no éramos capaces de hacer obra. Hoy construimos como nunca antes, con recursos estatales y sin deuda”
afirmó Bedolla en su discurso
El gobernador relató que su primer año enfrentó crisis de inseguridad, quiebra financiera e ingobernabilidad, mientras que el segundo ordenó las finanzas y delineó una visión de desarrollo ético.

“Por eso, con honestidad podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción”, señaló, destacando que la recaudación efectiva permitió financiar obras sin endeudar al estado.

Michoacán Construye, pilar de su administración, ha impulsado carreteras, hospitales y escuelas, en colaboración con empresarios y sin compromisos con grupos fácticos, destacó.

Alfredo Bedolla
Cuarto Informe
