Cuarteles de Guardia Civil de Uruapan, La Piedad y Apatzingán se une a paro de labores

Dotación de armamento fe mayor calibre.

Entrega de uniformes. chalecos y cascos.

La creación de una guardería en el complejo de SSP, para lo cual ya hay autorización y recurso para su realización.

Que no haya represalias por la actual manifestación.

Informar los lineamientos en cuanto seguros de vida.

Revisión y acceso al concurso para asensos.

No pagar cuotas por patrullas o moto patrullas.

Y la instalación de mesas específicas para atender problemáticas personales del personal según sea el caso.

La mayoría de los puntos ya cuentan con una resolución favorable por parte de las autoridades, refieren aun y a pesar de que no estaban sobre la mesa durante la primer minuta, sin embargo hasta el momento no hay avance en el primero de ellos, la destitución de mandos, por lo que el dialogó hasta la mañana de este miércoles no ha podido transitar.

rmr