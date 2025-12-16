Cuartel de la Policía Municipal de Uruapan podría ubicarse junto al aeropuerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio de la construcción de un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que ya se están valorando diversos terrenos y una opción es la más viable.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que hay un terreno en el Aeropuerto Internacional de Uruapan, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, el cual cuenta con todo lo necesario para la construcción de un espacio que será para los elementos municipales y permitirá mayor coordinación y cercanía no solo con esta corporación nacional, sino con todas las de seguridad, para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"¡Sí, sí, sí! Se está valorando los terrenos; hay una opción avanzada en terrenos del Aeropuerto de Uruapan, -¿cerca de la Guardia Nacional?- Cerca de la Guardia, -¿para mayor coordinación?- Sí", dijo.

Indicó que antes de concluir el año se espera una nueva visita por parte de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. Sin embargo, reconoció que todavía no hay fecha y será acorde a la agenda de las autoridades federales.

Es de mencionar que el cuartel tendrá las mismas características que las instalaciones de la Guardia Nacional, además de que se dotará con armamento a los elementos policiales estatales y municipales.

En la última reunión que se tuvo hace poco menos de quince días, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de la construcción del cuartel con ingenieros militares.

Además, ya fueron entregados 4 mil cartuchos a la policía municipal y se prevé otorgar mil 069 fusiles G3 a la corporación estatal y 70 más al cuerpo policiaco de Uruapan.

