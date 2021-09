Cuartel de Guardia Nacional sustituirá Ciudad Mujer en Huetamo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terreno que se utilizaría para el proyecto de Ciudad Mujer en Huetamo sería utilizado para construir un cuartel general de la Guardia Nacional, que albergaría hasta 600 elementos, indicó el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde de Huetamo explicó que tiene conocimiento de que no se daría seguimiento al proyecto de Ciudad Mujer, el cual dijo, tiene recurso internacional pero que ejecuta el gobierno federal, a la par la Federación ha solicitado al Ayuntamiento que se donen 12 hectáreas para construir un cuartel general de la Guardia Nacional en el municipio.

Precisó que la propuesta sería que el cuartel general se construya en el terreno de 14 hectáreas que se destinó para el proyecto de Ciudad Mujer, si es que no se le dará continuidad a este último y no se quede en un “elefante blanco”.

“En las condiciones que me lo piden (el terreno), que tenga agua potable y los servicios básicos, el único lugar, y que ya está olvidado (es el de Ciudad Mujer), que yo sé no le van a dar continuidad, para que tenerlo abandonado, en donde ya hay una inversión, hay que aprovechar. En lo personal, preferiría que se construya Ciudad Mujer, porque conozco la problemática de las compañeras”, expuso.

El presidente municipal comentó que aunque se hablaba de que se tenía que regresar el terreno si no se construía Ciudad Mujer en Huetamo, en el contrato se establecía que eso sería siempre y cuando no comenzará una construcción, pero al comenzar trabajos, que aunque no concluyeron, esas 14 hectáreas son del gobierno federal.

