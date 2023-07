Cuando el PRI escucha, acierta y crece: Enrique Rojas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El México que queremos se construirá de la mano de la militancia y la sociedad civil, para reconstruir las instituciones que el actual gobierno federal se ha encargado de destruir, aseguró el delegado del CEN del PRI en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, durante la realización de los foros “El México que Queremos, Diálogo Ciudadano 2024-2030”.

“El México que queremos se construye así, escuchando, el México que queremos no hay duda que se construye intercambiando reflexiones para tener crecimiento, el México que queremos tenemos que ir nosotros de la mano con la sociedad civil como hoy a construirlo, a luchar, a enfrentar los grandes retos, muchos de ellos, electorales, para así poder reconstruir las instituciones, sin duda alguna pues, el México que queremos debe estar en nuestras manos y cada uno tenemos tareas que desarrollar”, enfatizó Enrique Rojas.

Xóchitl Gabriela Ruíz González, secretaria general del PRI Michoacán, coincidió con el delegado nacional, al mencionar que las más de 65 propuestas derivadas de las tres mesas temáticas fortalecerán la oferta política nacional de cara al proceso electoral en puerta en nuestro país.

“Estamos hablando de la democracia de los próximos años y de fortalecer no nada más a un instituto político, sino para fortalecer a todo un país, entonces, estamos muy contentos, motivados por lo que estuvimos viendo en cada una de las mesas, en algún otro momento estaremos haciendo foros regionales que nos permitan ir a la particularidad de cada uno de los municipios y los distritos”, dijo la secretaria general priista.

Erick Avilés Martínez, experto en política y educación, previo a las mesas temáticas, ofreció una ponencia a las y los priistas, ahí coincidió en que hoy más que nunca, México necesita un cambio de timón y el ejercicio hecho por el PRI Michoacán siembra esa importante semilla.

“Hoy ya da un gran paso este instituto al realizar este foro o si nos quedamos una vez más viendo las coaliciones, las decisiones verticales, las opiniones exógenas, prevalecer en una tierra que ya merece desarrollo local desde adentro, con todos, participativo, endógeno. Podemos hablar de toda esta agenda de participación social, pero si no los concretamos, si no los consensuamos no los plasmamos, difícilmente vamos a poder llegar alcanzar la idea”, mencionó Avilés Martínez.

Desde Michoacán, Luis Arturo Gamboa Mendoza, secretario de Organización, reconoció también este importante ejercicio nacional impulsado por el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, insistió en la necesidad de llegar al 2024 con una propuesta fortalecida para los ciudadanos porque este sexenio se podría bautizar como destructivo para las instituciones mexicanas.

“Hoy podemos afirmar que Morena es sinónimo de destrucción y abandono, hoy desde el PRI convocamos a todas las mexicanas y mexicanos a construir el México que queremos, de ahí la importancia del sentir que hoy recibimos de militantes y sociedad civil de parte de todos los michoacanos hoy aquí representados, cierro mi intervención citando a nuestro líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas: “Construimos México y lo volveremos a hacer”.

Las tres mesas temáticas fueron organizadas bajo seis ejes: Igualdad para Todos/Paz, Seguridad, Justicia e Instituciones Sólidas; Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático/Crecimiento Económico, Inclusivo, Sostenible y Digno; Gobierno y Democracia/ Alianzas: Partidos, Sociedad Civil, Sector Privado y Comunidades.

Fueron moderadas por los diputados locales, Jesús Hernández Peña, Adriana Hernández Iñiguez y Felipe Contreras Correa, además de la participación de además de la diputada federal, Adriana Campos Huirache, así como secretarios del partido, dirigentes de sectores y organizaciones, quienes acompañaron a los militantes y sociedad civil michoacana.

SHA