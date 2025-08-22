¿Cuánto pagar por chile, coliflor y zanahoria? Profeco responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de que las familias mexicanas tomen decisiones de compra más informadas y puedan ahorrar en productos básicos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos y máximos del chile verde, la coliflor y la zanahoria, verduras de uso común en platillos como el escabeche o preparadas al vapor.

De acuerdo con el comunicado emitido este 21 de agosto de 2025, la información forma parte de la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, que cada semana monitorea el costo de alimentos y productos de la canasta básica en distintas tiendas y mercados del país.

Chile verde o serrano

Además de aportar hierro, potasio, vitamina A y C, el chile serrano acelera el metabolismo y fortalece el sistema inmunológico. Según Profeco, el precio más bajo se encontró en H.E.B. San Luis Potosí, con $19.95 el kilo; mientras que Walmart en Plaza Valle Orizaba, Veracruz, lo ofreció en $21.90, y Chedraui Veracruz Centro en $23.90.

En contraste, el precio más alto fue detectado en Soriana Súper, Híper y Express, donde alcanzó los $92.50 el kilo. En Mercado Soriana, en Zacatecas y Ecatepec de Morelos, se vendió en $63.80.

Coliflor

La coliflor, rica en fibra, agua y vitaminas, ayuda a la memoria y mejora el sueño. Se comercializa por pieza y registró su precio más bajo en el mercado público La Purísima y la Central de Abasto de la Ciudad de México, en $25.00, así como en el mercado Independencia, también en la capital, en $30.00.

Por otro lado, los precios más altos fueron reportados en tiendas Ley, con $79.90 la pieza, y en Chedraui Villahermosa Mina, con $69.00.

Zanahoria

La zanahoria es fuente de vitamina A y antioxidantes que benefician la visión, la piel y la digestión. El monitoreo semanal ubicó el kilo más barato en Mercado Soriana a $11.60, seguido del Mercado de la Cabecera Municipal de Naucalpan con $12.00, y la tienda Ley en Culiacán, Sinaloa, con $12.90.

Los precios más elevados fueron de $28.00 en el Mercado 312 Prados de Coyoacán en la Ciudad de México, $27.90 en Walmart Express de Miguel Hidalgo, y $25.00 en la Central de Abastos de La Paz, Baja California.

