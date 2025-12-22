¿Cuánto aumentará el costo del acta de nacimiento en Michoacán?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el 2026 el levantamiento de actas de nacimiento seguirán siendo gratis, siempre y cuando se realice el trámite en cualquiera de las oficinas del Registro Civil de Michoacán, no obstante, los trámites que se realicen a domicilio tendrán un aumento en su costo para el siguiente año.

Lo anterior como parte de las modificaciones a los impuestos para la entidad en torno a los servicios que ofrece el Registro Civil, costos instituidos en la Ley de Ingresos del Estado y aprobados por el Congreso local la madrugada del pasado 08 de diciembre.

Para expedir tu acta de nacimiento a domicilio se te cobrará un total de $1,262 pesos, $43 pesos más que en este 2025.

La inscripción de nacimiento de hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero también sufrirá un incremento al pasar de los $677 a los $701 pesos.

En las tarifas mencionadas anteriormente ya está incluido el 35% de honorarios para pago a los Oficiales del Registro Civil que realizan dichos servicios.

Es de recordar que, en el concepto de "Nacimiento" el Registro Civil también cuenta con el acto de "reconocimiento de cambio de identidad de género", este a través de una solicitud, acuerdo, anotaciones, registro y notificaciones, el cual es gratuito en las oficinas gubernamentales.