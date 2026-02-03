CSIM será tomado en cuenta en reuniones del Comité de Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que se continúa trabajando con el Comité de Salud en Ciudad Hidalgo y sus alrededores para estudiar el incremento de enfermedades renales que denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

En entrevista, puntualizó que en próximas semanas habrá una nueva reunión, en la cual serán invitados los integrantes del Consejo, con el objetivo de informarles los avances del caso, pero también para que haya un trabajo coordinado y puntual para atender esta situación.

Es de mencionar que los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, en específico la comunidad de San Matías el Grande, bloqueó la Ventura Puente, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que ellos atribuyen contaminación de recursos del agua y del suelo por la planta que se encuentra en Los Azufres y que sería lo que estaría detonando los casos de enfermedades renales en la región.