CSIM hará movilización masiva en la Suprema Corte de Justicia y Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunciaron que harán una movilización masiva en la Ciudad de México, el próximo 15 de abril, luego de que este jueves no se resolvieron dos controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Zitácuaro y Erongarícuaro en sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se realizó en la capital del país.

Desde las afueras de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pável Ulianov Guzman Macario, expuso que este jueves en la sesión votaron ocho ministros por “desechar” las competencias que tienen los municipios para impugnar la Ley de Mecanismos y Participación Ciudadana y Reglamento a las Consultas hacia las Comunidades Indígenas.

Abundó que en esta sesión también hubo un “empate” de cuatro votos y la ausencia de tres ministros, sobre la Ley Orgánica Municipal, motivo por el cual se pospuso la resolución para el próximo lunes.

El vocero recordó a los ministros que la Ley Orgánica Municipal no afecta a las comunidades indígenas, sino que las beneficia, pero, dijo, además en la Suprema Corte aduce que no se consultó a las Comunidades Indígenas en esta Ley Orgánica Municipal, “pero que ellos mismos transgrediendo este derecho y no están consultando a las comunidades”.

Por ello, reiteró el exhorto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a que no afecten el autogobierno, la autonomía y la autodeterminación de la comunidad de Jarácuaro, de las comunidades indígenas “que ya han hecho mucho con su presupuesto”.