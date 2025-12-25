CSIM critica presupuesto a pueblos indígenas para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que el Poder Legislativo de Michoacán recientemente aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, ascendente a más de 107 mil millones de pesos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) criticó lo que consideró una insuficiencia de los recursos destinados a las comunidades originarias.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, calificó como “insultante” la asignación presupuestal destinada a la atención de los pueblos y comunidades indígenas a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).

Según las declaraciones de Guzmán, el presupuesto asignado para atender a 500 comunidades indígenas asciende a apenas 30 millones de pesos. Esta cifra, que el vocero considera una “migaja” y una “miseria”, contrasta fuertemente con otras asignaciones estatales. Para ponerlo en perspectiva, el vocero del CSIM hizo una analogía directa: