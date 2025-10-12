CSIM comienza liberación de carreteras de Michoacán tras horas de bloqueos

Hasta las 16:00 horas de este domingo 12 de octubre, se confirmó que al menos cuatro de seis tramos ya fueron despejados y se permite el tránsito vehicular.

Carreteras ya liberadas:

Carretera Cherán–Uruapan, en el tramo Paracho Autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en el tramo Taretan Carretera Pátzcuaro–Uruapan, en el tramo San Juan Tumbio Carretera Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre

Puntos pendientes por confirmar:

Carretera Cherán–Zamora , en el tramo Tacuro

Carretera Tangancícuaro–Patamban, en el tramo Ocumicho

De acuerdo con las autoridades de seguridad, se prevé que en las próximas horas sean liberados completamente los tramos restantes, en coordinación con las comunidades participantes.

Las acciones fueron parte de una manifestación convocada por el CSIM en solidaridad con el pueblo palestino y como forma de visibilizar demandas históricas de los pueblos originarios del estado.