CSIM comienza liberación de carreteras de Michoacán tras horas de bloqueos

Actualización:
Alrededor de las 17:50 horas se confirmó que todas las vialidades fueron liberadas, permitiendo ya el tránsito normal en los seis tramos previamente afectados.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una jornada de bloqueos en distintas carreteras del estado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) comenzó con la liberación de los puntos de protesta, según reportes del C5i Michoacán.
Hasta las 16:00 horas de este domingo 12 de octubre, se confirmó que al menos cuatro de seis tramos ya fueron despejados y se permite el tránsito vehicular.
Carretera Cherán–Uruapan, en el tramo Paracho
Autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en el tramo Taretan
Carretera Pátzcuaro–Uruapan, en el tramo San Juan Tumbio
Carretera Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre
Carretera Cherán–Zamora, en el tramo Tacuro
Carretera Tangancícuaro–Patamban, en el tramo Ocumicho
De acuerdo con las autoridades de seguridad, se prevé que en las próximas horas sean liberados completamente los tramos restantes, en coordinación con las comunidades participantes.
Las acciones fueron parte de una manifestación convocada por el CSIM en solidaridad con el pueblo palestino y como forma de visibilizar demandas históricas de los pueblos originarios del estado.
rmr