Michoacán

CSIM comienza liberación de carreteras de Michoacán tras horas de bloqueos

CSIM comienza liberación de carreteras de Michoacán tras horas de bloqueos
FB/ConsejoSupremoIndigenaMichoacan
MiMorelia
Publicado

Actualización:

Alrededor de las 17:50 horas se confirmó que todas las vialidades fueron liberadas, permitiendo ya el tránsito normal en los seis tramos previamente afectados.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una jornada de bloqueos en distintas carreteras del estado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) comenzó con la liberación de los puntos de protesta, según reportes del C5i Michoacán.

Te puede interesar:
Michoacán en el Cine, un retrato de la historia del estado
CSIM comienza liberación de carreteras de Michoacán tras horas de bloqueos

Hasta las 16:00 horas de este domingo 12 de octubre, se confirmó que al menos cuatro de seis tramos ya fueron despejados y se permite el tránsito vehicular.

Carreteras ya liberadas:

  1. Carretera Cherán–Uruapan, en el tramo Paracho

  2. Autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en el tramo Taretan

  3. Carretera Pátzcuaro–Uruapan, en el tramo San Juan Tumbio

  4. Carretera Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre

Puntos pendientes por confirmar:

  • Carretera Cherán–Zamora, en el tramo Tacuro

  • Carretera Tangancícuaro–Patamban, en el tramo Ocumicho

De acuerdo con las autoridades de seguridad, se prevé que en las próximas horas sean liberados completamente los tramos restantes, en coordinación con las comunidades participantes.

Las acciones fueron parte de una manifestación convocada por el CSIM en solidaridad con el pueblo palestino y como forma de visibilizar demandas históricas de los pueblos originarios del estado.

rmr

Protesta
Bloqueos
Liberación
CSIM
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com