Cruz Roja Mexicana: Atenciones médicas más accesibles en costos que en otras instituciones privadas

Al mes se otorgan 8 mil atenciones médicas
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cruz Roja Mexicana no tiene ningún subsidio gubernamental, por lo que el cobro de los servicios médicos permite atender necesidades que se tienen al interior de la institución, subrayó el presidente del Consejo Directivo de la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana, Armando Moreno Ramos.

A pregunta expresa de MiMorelia.com sobre diversas quejas de la población por el cobro de los servicios médicos, indicó que los costos que se tienen en la Cruz Roja Mexicana están por debajo de los de otra institución privada.

Y es que precisó que el boteo para la Colecta Anual ya no funciona, toda vez que la población no se solidariza con una institución de salud que brinda diversos servicios médicos, por lo que se realizan diversas actividades que son necesarias para fortalecer la economía de la institución y atender sus necesidades de mantenimiento, principalmente.

Comentó que, si bien existen convenios gubernamentales para el intercambio de servicios y apoyo para diversas acciones, la Cruz Roja Mexicana no depende de ellos, toda vez que se trata de una instancia imparcial y neutral que proporciona atención médica a quien lo requiere a costos bajos, y de servicios de ambulancia que ningún paramédico ni técnico en Urgencias Médicas puede cobrar por dicho servicio.

Armando Moreno Ramos, presidente del Consejo Directivo de la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana
Indicó que al mes se otorgan 300 servicios en ambulancia, mientras que las atenciones médicas en la institución son alrededor de 8 mil; por cada salida de ambulancia, dijo, se erogan alrededor de 2 mil pesos, lo que incluye insumos, herramientas y gasolina.

Es de mencionar que las atenciones médicas que se proporcionan en la Delegación Morelia son: consulta y certificados, rayos X, área dental, laboratorio clínico, nutrición, podología y rehabilitación.

