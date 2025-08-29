Cruz Roja Mexicana: Atenciones médicas más accesibles en costos que en otras instituciones privadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cruz Roja Mexicana no tiene ningún subsidio gubernamental, por lo que el cobro de los servicios médicos permite atender necesidades que se tienen al interior de la institución, subrayó el presidente del Consejo Directivo de la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana, Armando Moreno Ramos.

A pregunta expresa de MiMorelia.com sobre diversas quejas de la población por el cobro de los servicios médicos, indicó que los costos que se tienen en la Cruz Roja Mexicana están por debajo de los de otra institución privada.

Y es que precisó que el boteo para la Colecta Anual ya no funciona, toda vez que la población no se solidariza con una institución de salud que brinda diversos servicios médicos, por lo que se realizan diversas actividades que son necesarias para fortalecer la economía de la institución y atender sus necesidades de mantenimiento, principalmente.