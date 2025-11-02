CRUM garantiza traslado oportuno de emergencias obstétricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), fortalece las acciones estratégicas para mejorar la atención médica prehospitalaria, con el fin de disminuir complicaciones y evitar la mortalidad materna.

Para ello, se mantiene activo el Código Mater, protocolo que garantiza el traslado oportuno e inmediato de una mujer ante una emergencia obstétrica. Durante el servicio al hospital de referencia, el personal paramédico reduce el riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal en la entidad.