Critica PRI visita de Sheinbaum a Michoacán este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, criticó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán este fin de semana, acusándola de omitir la crisis de violencias como la de Zinapécuaro o Aquila.

El priista afirmó que, la visita de la mandataria federal más que una extensión de su informe es una estrategia para posicionar a su partido, Morena.

“Viene a Aquila, donde a unos cuantos kilómetros hay zonas devastadas por los grupos criminales que han dejado poblaciones enteras vacías, abandonadas por el desplazamiento forzado que imponen los delincuentes, y no mencionó absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar que nos informe? No tiene nada que informar, así que bueno, yo entiendo que eso es parte de una campaña de marketing para posicionar la imagen de su partido”.