Critica PAN, plan de la Federación para el Reforzamiento de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, desestimó las acciones recientes del Gobierno Federal para contener la crisis de seguridad en la entidad, calificándolas de insuficientes y superficiales durante una rueda de prensa celebrada este martes.
La crítica surge como reacción directa al anuncio del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.
El plan de Sheinbaum se estructura en ejes fundamentales que buscan atender la seguridad, la justicia y el desarrollo económico, en un esfuerzo por estabilizar el estado tras el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Dicha estrategia busca enfocarse en la prevención, atendiendo las causas profundas de la violencia.
Sin embargo, Quintana Martínez fue categórico al señalar que las medidas anunciadas, como el envío de más fuerzas federales o comisionados son meramente "una pasadita" si no se resuelven los problemas estructurales que aquejan a Michoacán. El líder panista enfatizó que sin una estrategia clara para el campo, la salud, la educación y la economía municipal, cualquier refuerzo de seguridad será temporal y cosmético.
El dirigente del PAN también destacó la falta de inclusión política en la formulación de la estrategia. Quintana Martínez manifestó no tener conocimiento de que la Presidencia de la República se haya puesto en contacto con la dirigencia estatal del PAN ni con sus diputados locales para discutir o incorporar su perspectiva al nuevo plan de paz, señalando que "cada quien va haciendo su trabajo" sin consulta a la oposición.
El líder estatal del PAN advirtió que si el gobierno federal continúa sin abordar las carencias fundamentales de la población michoacana, la situación no mejorará:
"Si no resuelves los problemas del campo, si no resuelves los problemas de salud, si no resuelves los problemas de educación, si no resuelves el problema económico, no vamos a poder salir de eso", sentenció, subrayando que el gobierno federal "le ha quedado a deber mucho a las y los michoacanos".
Finalmente, respecto al nombramiento de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta en Uruapan, el líder del PAN en Michoacán se limitó a expresar su respeto por la decisión del cabildo y de la propia viuda del edil asesinado, asegurando que el partido respaldará la decisión que tome la autoridad municipal para garantizar la gobernabilidad en el municipio afectado.
BCT