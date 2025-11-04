Critica PAN, plan de la Federación para el Reforzamiento de Michoacán

El dirigente del PAN también destacó la falta de inclusión política en la formulación de la estrategia. Quintana Martínez manifestó no tener conocimiento de que la Presidencia de la República se haya puesto en contacto con la dirigencia estatal del PAN ni con sus diputados locales para discutir o incorporar su perspectiva al nuevo plan de paz, señalando que "cada quien va haciendo su trabajo" sin consulta a la oposición.

El líder estatal del PAN advirtió que si el gobierno federal continúa sin abordar las carencias fundamentales de la población michoacana, la situación no mejorará:

"Si no resuelves los problemas del campo, si no resuelves los problemas de salud, si no resuelves los problemas de educación, si no resuelves el problema económico, no vamos a poder salir de eso", sentenció, subrayando que el gobierno federal "le ha quedado a deber mucho a las y los michoacanos".

Finalmente, respecto al nombramiento de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta en Uruapan, el líder del PAN en Michoacán se limitó a expresar su respeto por la decisión del cabildo y de la propia viuda del edil asesinado, asegurando que el partido respaldará la decisión que tome la autoridad municipal para garantizar la gobernabilidad en el municipio afectado.