CRIT Michoacán invita a participar en el Teletón con kermés en sus instalaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la víspera de que se realice una nueva edición del Teletón en México, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Michoacán se prepara para celebrar más de una década de trabajo ininterrumpido en beneficio de la niñez con discapacidad, autismo y cáncer. Este año, por primera vez, el evento se llevará a cabo en octubre, adelantando su tradicional fecha de diciembre, con el lema “Teletón cambia todo”.

Tatiana Cruz Lira, directora del CRIT Michoacán, destacó que la fundación cumple 28 años de existencia y ha atendido a casi 900 mil niñas y niños en todo el país. En el caso de Michoacán, el centro ha beneficiado a cerca de cinco mil personas desde su inauguración, otorgando más de 100 mil servicios al año. “Cada peso que se dona se transforma en pasos para nuestros niños y niñas, en oportunidades de inclusión y vida digna”, aseguró.

El CRIT Michoacán amplió su modelo de atención desde hace cuatro años, incorporando el tratamiento del trastorno del espectro autista. Actualmente, cerca del 15 % de los usuarios —unas 200 familias— acuden por esta causa, aunque la lista de espera supera los 380 casos. "Nos capacitamos a fondo y adecuamos espacios para atender a niños con autismo. Fue una respuesta a la demanda de la sociedad y hoy ya vemos resultados: niñas y niños que logran su plena inclusión", explicó Cruz Lira.