Criminales emboscan a policías municipales en Apatzingán; hay dos oficiales lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes, delincuentes fuertemente armados emboscaron a patrulleros de la Policía Municipal de Apatzingán, en la carretera a la comunidad de Acahuato, de forma preliminar habría dos oficiales lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes los uniformados realizaban tareas de prevención sobre dicha vialidad cuando cerca del sitio conocido como “Las Antenas” se suscitó el ataque en su contra, por lo que repelieron el fuego enemigo y solicitaron apoyo.

A la zona se trasladaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mismos que mantienen desplegado un operativo conjunto en busca de los responsables.

Mientras que los dos policías lesionados fueron trasladados a un nosocomio local para su adecuada atención médica.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó: “en Apatzingán reforzamos las acciones de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía Municipal fueran lesionados por impactos de armas de fuego mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato”.

“En la zona se mantienen un fuerte dispositivo interinstitucional para localizar a los responsables de este hecho. Los agentes policiales lesionados fueron hospitalizados y se encuentran estables”.

BCT