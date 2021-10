Credencialización accesible, vía para incrementar participación migrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para que aumente la participación de las y los ciudadanos que radican en el extranjero e incremente su interés de ejercer el voto, los órganos electorales, las instituciones de gobierno de los diferentes poderes y los mismos migrantes deben trabajar en conjunto para crear acciones concretas y se pueda contar con una credencialización accesible, así coincidieron los panelistas de la segunda mesa del Primer Foro de Balance “Participación de la ciudadanía michoacana desde el extranjero”, que organiza el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

La mesa de trabajo cuyo título fue “Balance y prospectiva de la participación de las y los michoacanos desde el extranjero” se hicieron las interrogantes: ¿Cuáles podrían ser los próximos retos a los que se enfrentará el voto de las y los michoacanos en el extranjero? y ¿de qué manera se lograría una mayor participación de la ciudadanía michoacana residente en el extranjero en la vida democrática del estado?, donde cada ponente manifestó su opinión a fin de generar una crítica constructiva en beneficio de las y los michoacanos que viven fuera del país.

Para iniciar, Francisco Moreno, de la Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacán y Presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), manifestó que uno de los retos que se deben de enfrentar es que derivado de la corrupción, la impunidad y violencia que asolan a Michoacán no se confía en las autoridades y por ende en los procedimientos de renovación de las mismas, y eso provoca un desinterés en votar desde el exterior, sumado a los trámites complicados de credencialización que actualmente se realizan en los consultados.

En su intervención, la diputada federal María Elena Serrano Maldonado, quien es parte de la comunidad migrante, así como originaria de Chinicuila, Michoacán, indicó que para lograr una mayor participación es necesario mantener las campañas de promoción efectiva sobre el voto con las casas y clubes migrantes y se comprometió a coadyuvar en todo lo necesario y poner en la agenda del Congreso de la Unión las propuestas y conclusiones que se generen del foro.

Por su parte, Carmen Marcela Casillas, pionera en el tema de voto desde el extranjero, así como exrepresentante del Partido del Trabajo (PT) ante el IEM, resaltó que la figura de diputada o diputado migrante debe estar ya reglamentada e incluirse claramente en la ley, debe vigilarse para no caer en simulaciones y además deben darse acciones para fomentar una cultura de educación cívica de manera constante y permanente.

Asimismo, Juvencio Rocha Peralta, presidente de la Association of Mexicans in North Carolina (Amexican), compartió que debe existir un trabajo conjunto entre todas las instituciones, el gobierno y las personas migrantes, para que se apliquen acciones constantes que busque la participación del sector no sólo previo a las elecciones sino durante todo el año.

De igual manera Guadalupe Mendiola, titular de la Unidad Técnica del voto de los Guanajuatenses del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), coincidió en que el trabajo debe ser conjunto, que, si bien se han dado acciones entre órganos electorales para generar mayor impacto en la difusión y promoción del voto, es necesario que se sumen más autoridades para tener una mayor efectividad.

En el desarrollo del evento la Consejera Electoral del IEM, Carol Berenice Arellano Rangel participó como moderadora de la mesa, donde compartió diversas conclusiones respecto de la relevancia de promover la cultura cívica permanente, crear estrategias interinstitucionales entre comunidades migrantes, instituciones gubernamentales locales y federales, así como valorar los trámites para los connacionales.

Al momento de establecer conclusiones, tanto quienes hicieron participación como parte del sector migrante externando con mucha pasión sus experiencias, esperan que las participaciones que se den lleguen ante las instancias legislativas y a las autoridades correspondientes para que se emprendan acciones reales que sirvan para que cualquier mexicano pueda votar desde fuera del país de manera sencilla.

rmr