Creció 12.0% en julio la adquisición de vehículos nuevos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mercado de vehículos nuevos en Michoacán sumó tres meses consecutivos de crecimiento con el alza del 12.0% registrada en julio, con lo cual también aumentó su acumulado de compras al séptimo mes del año, informó el ingeniero Jorge Dávila Munguía, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles AC.

La entidad comercializó el mes anterior 2 mil 675 automóviles sin rodar, principalmente de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cantidad superior en 287 unidades en comparación con las 2 mil 388 que movilizaron las agencias distribuidoras en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con la información estadística elaborada por la consultora Urban Science para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con ese volumen de compras el estado participa con el 2.2% en el total de las 123 mil 220 unidades movilizadas en el mes en toda la república y lo coloca en la posición 15 del ranking nacional del sector.

De enero a julio, Michoacán sumó la compra de 17 mil 996 vehículos cero kilómetros, cantidad superior en mil 546 unidades respecto a las 16 mil 450 que las agencias distribuidoras movilizaron en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 9.4% en su variación anual acumulada.

En ese lapso, las marcas de mayor demanda han sido Nissan, General Motors, Volkswagen, Mazda, Toyota, Stellantis, Kia, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, MG, Suzuki y Renault.

