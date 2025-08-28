Crecerá FGE a Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas para atender extorsión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) busca crecer a las regiones de Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas para una atención puntual y oportuna a las denuncias por extorsión, subrayó el titular, Carlos Torres Piña.

Indicó que hoy la estrategia se ha enfocado en Apatzingán, Uruapan y Morelia con buenos resultados, luego de que Michoacán fue la base para la intervención nacional y que se prevé que salga de las siete entidades que tienen la prueba piloto y sea en todo el país.

Recordó que la estrategia nacional se anunció en julio pasado tomando como base lo que se construyó en la entidad, donde se reformó el Código Penal al elevar y equiparar este delito con el secuestro, además de integrarse una unidad especializada.

En julio, y de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Michoacán es de las entidades con atención prioritaria junto con Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero, las cuales concentran el 66 por ciento de las extorsiones. La estrategia establece el 089 como número exclusivo para denuncias anónimas, con atención especializada y confidencial.

El pasado miércoles, durante la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch informó que desde el 6 de julio a la fecha fueron detenidas 212 personas en 15 estados del país por este delito, donde destacaron a Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca; tres personas fueron arrestadas en Morelia por el delito de extorsión y secuestro, a quienes se les aseguraron dos armas cortas y vehículos.

RYE