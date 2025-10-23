Crece percepción de inseguridad en Morelia, según Inegi; Uruapan, a la baja

Morelia: 76% se siente inseguro

En Morelia, el 76% de la población considera que vivir en la ciudad es inseguro, lo que representa un incremento respecto al 70.2% registrado en junio de este mismo año.

Uruapan: alta percepción, pero ligera baja

En el caso de Uruapan, aunque la percepción sigue siendo elevada, se reportó una ligera mejora. En junio, el 89.5% de la población se sentía insegura, mientras que en septiembre bajó a 82.6%.

A pesar de la baja, Uruapan continúa dentro del grupo de ciudades con los índices más altos de percepción de inseguridad.

Lázaro Cárdenas: mejora destacada

La mejor noticia para Michoacán vino de Lázaro Cárdenas, donde la percepción de inseguridad bajó de 44.0% a 38.8%. Esta cifra la posiciona como una de las ciudades con menor percepción de inseguridad en el estado y del país.

A nivel nacional, el 63.0% de los adultos considera inseguro vivir en su ciudad, siendo las mujeres quienes reportan mayor percepción de inseguridad (68.2%) frente a los hombres (56.7%).