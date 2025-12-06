Crece deuda de Uruapan; Cabildo aprobó nuevo empréstito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Cabildo de Uruapan aprobó la contratación de un nuevo crédito de 25 millones de pesos. El empréstito a corto plazo fue solicitado en medio de la crisis financiera del segundo municipio más importante del estado.

El préstamo tendría que ser cubierto en un periodo no mayor a 12 meses, según destaca el acta de Cabildo.

El riesgo es alto; debido al endeudamiento actual de Uruapan, el ayuntamiento no contaría con los recursos suficientes para solventar los pagos de nóminas, primas vacacionales, aguinaldos y otros gastos de cierre de año.

Por lo anterior, la alcaldesa Grecia Quiroz había comprometido la revisión financiera a cambio del rescate financiero en manos del gobierno de Michoacán.

Trascendió que la sesión se llevó a cabo en privado, sin prensa y sin detallar más a la opinión pública.

Por lo anterior, no se ha dado a conocer qué institución financiera y cuál sería la tasa de interés a la cual se someterían las finanzas del municipio.

