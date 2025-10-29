Crean el Comité Académico de Evaluación del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para generar confianza ciudadana en los procesos de selección y promoción del personal judicial, el Poder Judicial de Michoacán instauró el Comité Académico de Evaluación, instancia técnica y académica que garantiza la transparencia, objetividad e imparcialidad tanto en los procesos de evaluación de conocimientos y desempeño profesional, como de promoción del personal jurisdiccional y administrativo.

En cumplimiento del artículo 32 del Reglamento de la Comisión de Carrera Judicial del Órgano de Administración Judicial, este comité tendrá como atribución principal supervisar la realización de los exámenes teóricos y prácticos en los concursos de oposición que se convoquen, así como asignar las calificaciones correspondientes en cada etapa de dichos procesos.

Con naturaleza técnica y carácter académico, será responsable de evaluar conocimientos, méritos y desempeño académico, asegurando que los resultados se basen en criterios de competencia profesional y excelencia judicial. Está integrado por la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar (quien preside la Comisión de Carrera Judicial y es coordinadora del Comité Académico de Evaluación), así como por Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán, ambos también integrantes de la referida comisión; la Secretaría Técnica estará a cargo de Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial, quien brindará apoyo académico y administrativo, además de dar fe de las determinaciones y acuerdos del comité.

Entre las principales funciones destacan: supervisar los procesos académicos y evaluaciones aplicadas en concursos de oposición y promoción interna; emitir dictámenes académicos sobre resultados teóricos y prácticos; establecer criterios de valoración para garantizar objetividad e imparcialidad; validar reportes, actas y calificaciones de la Escuela Estatal de Formación Judicial; resolver aclaraciones académicas dentro de su competencia; formular recomendaciones para fortalecer la formación y desarrollo profesional del personal judicial; coordinar y supervisar, cuando así se determine, las funciones de evaluación delegadas a los sínodos calificadores, conformados por magistradas, magistrados, juezas, jueces o especialistas externos.

El Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la excelencia académica, la profesionalización del servicio judicial y la consolidación de una justicia transparente, imparcial y al servicio de la sociedad.

rmr