Creadores, gestores y artistas: así puedes participar en el Encuentro de Patrimonio y Memoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, invita a participar en el Encuentro con Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 en seis municipios del estado.

La convocatoria está dirigida a creadoras y creadores, artistas, portadoras y portadores de tradición, así como personas dedicadas a la gestión cultural. Las sedes serán Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Zitácuaro.