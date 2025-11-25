Creadores, gestores y artistas: así puedes participar en el Encuentro de Patrimonio y Memoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, invita a participar en el Encuentro con Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 en seis municipios del estado.
La convocatoria está dirigida a creadoras y creadores, artistas, portadoras y portadores de tradición, así como personas dedicadas a la gestión cultural. Las sedes serán Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Zitácuaro.
El evento incluirá actividades de diálogo, creación colectiva y reflexión, con temas como el fomento a la lectura, cine comunitario, infancias, juventudes, memoria, cultura de paz y espacios escénicos independientes.
Algunas de las sedes y fechas destacadas:
Morelia (Centro Cultural Clavijero):
27 de noviembre, 17 h: Artistas locales: circuitos y festivales
1 de diciembre, 16 h: Voces de Michoacán: agrupaciones corales
2 de diciembre, 17 h: Cine comunitario
Pátzcuaro: 2 de diciembre, 17 h, Fomento al libro y la lectura
Zitácuaro: 3 de diciembre, 17 h, Grupos escénicos
Lázaro Cárdenas: 4 de diciembre, 13 h, Cultura de paz
Las personas interesadas en participar deberán registrarse en el sitio oficial: planmichoacan.cultura.gob.mx.
