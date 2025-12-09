Costco EU se suma a la venta de aguacate michoacano libre de deforestación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tienda comercial Costco, una de las principales distribuidoras en Norteamérica, solicitará a sus proveedores que el aguacate proveniente de Michoacán cumpla con la certificación Pro Forest Avocado, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El titular de la dependencia explicó que la certificación Pro Forest Avocado establece no comprar producto proveniente de huertas deforestadas en fecha posterior a enero de 2018. Este requisito se alinea con la estrategia de Costco para productos de "alto riesgo" como el aguacate, que exige trazabilidad, monitoreo y verificación mediante esquemas de terceros independientes.

Por ello, este esquema de certificación ofrece beneficios ambientales como trazabilidad completa, independencia total respecto a productores y empacadores, evidencia científica y diligencia ambiental real. El secretario agregó que, además, próximamente se implementará la verificación de la huella hídrica de cada corte con el programa Guardián del Agua, fortaleciendo aún más la sostenibilidad del proceso.