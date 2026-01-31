Cortador de aguacate es detenido por posesión de droga en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En labores operativas, en las que participaron oficiales de los tres órdenes de gobierno, se logó la detención de un cortador de aguacate en posesión de droga “goma de opio”, en la colonia El Periodista de Uruapan.

Se supo que oficiales de la Guardia Civil, Policía Municipal, Fiscalía Regional de Justicia y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban un patrullaje sobre la calle Ricardo Flores Magón, donde observaron al hombre con actitud sospechosa, a un costado del templo de San Judas.