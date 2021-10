Corriente de agua derriba puente peatonal en Infiernillo

De acuerdo al Ayuntamiento de Arteaga, a través de sus redes sociales, dio a conocer que el presidente municipal, Diego Palominos Cornejo a muy temprana hora supervisó las zonas de mayor riesgo.

"No obstante es justo reconocer que el riesgo disminuyó considerablemente gracias al desazolve oportuno de los causes de los ríos que atraviesan nuestra cabecera", por lo que no hay más detalles sobre el cause del río que destrozó el puente peatonal en Infiernillo.

Mientras tanto la Secretaría de Defensa Nacional en conjunto con Protección Civil Estatal, participaron de manera coordinada para llevar a cabo acciones de limpieza en diferentes municipios de Michoacán, donde se presentaron árboles caídos, residuos de ramas, deslaves y por ejemplo en Ario de Rosales incluso hubo cortes de luz.

JAE