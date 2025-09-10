¡Corre por el lobo mexicano! Zoológico de Morelia anuncia carrera nocturna 2025

4ª Carrera Atlética Recreativa 2025

El deporte es fundamental para la administración estatal, por lo que impulsarlo de manera transversal, como en este caso para apoyar al lobo mexicano, es una estrategia que permitirá generar conciencia, indicó el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), Raúl Morón Vidal.

Fue el coordinador Académico del Área Educativa del Parque Zoológico "Benito Juárez", Felipe Flores Guerra, quien dio los detalles de la carrera, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de octubre a las 19:30 horas, con salida por la puerta del recinto ubicada sobre la avenida Morelos Sur.

Se habilitarán tres categorías con cupo para 500 personas, aunque si hay mayor demanda, se permitirá ampliar la participación. La primera categoría, de 2 kilómetros, será varonil y femenil, destinada a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; tiene un costo de 350 pesos e incluye una vuelta al circuito.

Las categorías de 4 y 6 kilómetros, varonil y femenil, están dirigidas a adolescentes y adultos con un costo de 400 pesos. La de 4 kilómetros contempla dos vueltas al circuito y la de 6 kilómetros, tres vueltas.

Las inscripciones ya están abiertas y cierran el próximo 26 de septiembre, en horario de 9:00 a 16:30 horas en el Área Educativa del Zoológico. La entrega de kits será del 29 de septiembre al 3 de octubre en el mismo horario y lugar. El kit incluye playera, dorsal y medalla.

agm