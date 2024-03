Corporaciones policiales, sin mecanismos de atención a la violencia de género: Cortés Villaseñor

"Nos parece preocupante, evidentemente ellas no tienen confianza en denunciar, no hay mecanismos internos donde, salvo asuntos internos, pero nosotros hemos insistido y también la experiencia nos ha dicho que lo que mejor funciona en las instituciones, no solamente policiales sino de gobierno, es poner unidades de atención a la violencia de género, porque tienen que tener protocolos específicos donde haya confianza de las mujeres para denunciar, haya un seguimiento y haya consecuencias en contra de los servidores públicos que ejercen violencia de género", enfatizó.

En ese sentido, adelantó que la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la Región Morelia realizara un exhorto a las distintas corporaciones para que implementen en sus mecanismos protocolos y formen las instancias deliberativas en las que se cuente con la presencia de una mujer policía que represente a las mujeres de la corporación, una ciudadana o ciudadano y los servidores públicos de esa institución.

rmr