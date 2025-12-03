Coparmex Michoacán cierra gestión con llamado a fortalecer el tejido social y la formalidad empresarial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al cumplir tres años al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Michoacán, David Luviano Gómez consideró que los principales retos estuvieron relacionados con los desafíos económicos, los problemas de inseguridad y la necesidad de fortalecer el tejido social del estado. Afortunadamente, dijo, el organismo empresarial logró recuperar presencia nacional y duplicar su afiliación, pese al contexto adverso.

Reconoció que la inseguridad sigue siendo uno de los mayores retos para Michoacán y advirtió que ningún gobierno, por sí solo, podrá resolver el problema si no existe una participación activa de la ciudadanía. Señaló que la construcción del tejido social debe anteceder a las políticas públicas y que los empresarios deben asumir un rol más humano y cercano hacia las personas que integran sus empresas.

El presidente saliente destacó que, durante su periodo, Coparmex impulsó encuentros empresariales, diálogos por la democracia y eventos de networking que permitieron la articulación de esfuerzos entre distintos sectores productivos. Esta estrategia, aseguró, ayudó a reactivar vínculos entre empresas que aún enfrentan secuelas económicas derivadas de la pandemia.

Otro de los logros señalados, además del incremento sustancial de miembros activos en el organismo, fue la estabilidad financiera alcanzada por el centro empresarial, que se vio fuertemente afectado durante la emergencia sanitaria. Luviano afirmó que hoy Coparmex Michoacán se encuentra financieramente sólida y con una perspectiva de crecimiento gracias al incremento de socios y la integración de nuevos grupos empresariales.

Frente a los retos del 2026, el dirigente empresarial expuso su preocupación por la posible aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Consideró que el cambio es positivo, pero advirtió que debe aplicarse de manera gradual y diferenciada, pues una modificación abrupta podría empujar a muchas unidades económicas hacia la informalidad en un país donde más de la mitad de las empresas ya operan en esa condición.

Asimismo, manifestó su respaldo a la política de incremento gradual del salario mínimo, siempre y cuando sea acompañada de condiciones que permitan a las empresas sostener la formalidad y generar empleos dignos. Luviano insistió en que el verdadero desarrollo económico solo es posible si existe un desarrollo social paralelo, especialmente dentro de los centros de trabajo.

Entre los temas pendientes que dejará a su sucesor, mencionó la necesidad de ampliar la presencia de Coparmex en más municipios del estado y reactivar la participación de los jóvenes emprendedores. Reconoció que cada vez es más difícil que las nuevas generaciones vean en el emprendimiento una vía de crecimiento, situación que consideró urgente atender mediante políticas de apoyo subsidiario y no solo asistencial.

Finalmente, David Luviano hizo un llamado al gobierno estatal y federal a fortalecer el diálogo con el sector empresarial para construir políticas que promuevan el bien común. “Los gobernantes no gobiernan para siempre, pero sí serán ciudadanos para siempre”, expresó, al tiempo que reiteró la importancia de mantener comunicación estrecha entre autoridades, empresas y sociedad para enfrentar los desafíos del estado.

RYE-