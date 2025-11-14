COPARMEX exige un alto a las extorsiones y cobros de piso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) a nivel nacional exigió al gobierno federal, estatal y municipal atender la crisis de inseguridad y extorsión que hay en el país, misma que, acotó el presidente Juan José Sierra Álvarez, destruye empleos, distorsiona mercados y provoca migración.

Desde la ciudad de Tijuana, en el marco de la reunión nacional COPARMEX, el empresario y titular de la Confederación afirmó que la extorsión estrangula la economía local y la impunidad alimenta el enojo social, mientras que la ausencia del Estado abre espacios que jamás deben perderse.