Coordinador del PT exige acción inmediata por desaparición de Agustín Solorio, delegado en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) en Michoacán lanzó una alerta máxima tras confirmarse la desaparición de Agustín Solorio, su delegado en el Distrito Federal de Apatzingán, cuya ficha de localización comenzó a circular durante el fin de semana.
Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, exigió máxima difusión y la pronta localización del político, quien es reconocido actor en la región de la Tierra Caliente.
De acuerdo con la información proporcionada por Galindo Pedraza, la última vez que se tuvo contacto con Solorio fue durante la madrugada del pasado 5 de diciembre. Tras confirmar la situación con el dirigente estatal del partido, Reginaldo Sandoval, el grupo parlamentario se comprometió a movilizar todos los recursos necesarios para acelerar la búsqueda.
El coordinador del PT confirmó que ya se estableció comunicación con la Fiscalía del Estado para asegurar que el caso reciba el tratamiento y proceso adecuados. Adelantó que buscará reunirse con el fiscal para coordinar esfuerzos y determinar cómo el Poder Legislativo puede apoyar activamente en la localización de su compañero.
Reyes Galindo Pedraza enfatizó la gravedad de la situación al declarar: “Urge, es necesaria la localización de este compañero del partido”.
A pesar de que Solorio es una figura política conocida en Apatzingán, el coordinador admitió desconocer si la desaparición se debe a amenazas previas o algún otro conflicto específico.
El petista reconoció que un factor que llama la atención es el contexto geográfico: si bien Solorio tiene su área de trabajo en la Tierra Caliente —una zona catalogada como foco rojo por la inseguridad que abarca Apatzingán, Tepalcatepec y Buenavista—, su último rastro conocido fue en Morelia, la capital del estado. Esto subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en la capital michoacana, donde convergen funcionarios de diversas regiones, dijo.
