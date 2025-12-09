Coordinador del PT exige acción inmediata por desaparición de Agustín Solorio, delegado en Apatzingán

Reyes Galindo Pedraza enfatizó la gravedad de la situación al declarar: “Urge, es necesaria la localización de este compañero del partido”.

A pesar de que Solorio es una figura política conocida en Apatzingán, el coordinador admitió desconocer si la desaparición se debe a amenazas previas o algún otro conflicto específico.

El petista reconoció que un factor que llama la atención es el contexto geográfico: si bien Solorio tiene su área de trabajo en la Tierra Caliente —una zona catalogada como foco rojo por la inseguridad que abarca Apatzingán, Tepalcatepec y Buenavista—, su último rastro conocido fue en Morelia, la capital del estado. Esto subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en la capital michoacana, donde convergen funcionarios de diversas regiones, dijo.